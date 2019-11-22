DPÜ'de Kariyer Planlama ve İş Yaşamına Hazırlık seminerleri

Rektörlüğe bağlı faaliyet gösteren Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü (DPÜ-KAMER) ile Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) iş birliği ile düzenlenen seminerler, bu akademik yıl içinde ilk olarak Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlendi.

Her iki akademik birimdeki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen seminere eğitimci olarak katılan DPÜ-KAMER Koordinatörü H. Feyyaz Ebeoğlugil, DPÜ-KAMER'de gerçekleştirilen etkinlikler ve insan kaynakları uygulamalarında yeni yönelimler üzerine bilgiler verdi. Ebeoğlugil'in ardından İŞKUR Meslek Danışmanı Neşe Ayğahoğlu tarafından öğrencilere; Özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama becerileri ve mesleki yönelim bataryası konu başlıklı eğitimler verildi.

Her iki seminerin sonunda seminerlere ev sahipliği yapan Kütahya Güzel Sanatlar MYO Müdürü Doç. Dr. Eda Taşçı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin eğitimciler Ebeoğlugil ve Ayğahoğlu'na teşekkür etti.