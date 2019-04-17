DPÜ'de 'Kariyerim ve geleceğim günleri' etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından 'Kariyerim ve Geleceğim Günleri' etkinliği düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ-KAMER) tarafından Kütahya Valiliği himayelerinde Türkiye İş Kurumu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Kalkınma Ajansının iş birliği ile DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Defterdar Ömer Faruk Önel, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç ve DPÜ-KAMER Koordinatörü Öğretim Görevlisi H.Feyyaz Ebeoğlugil katıldı.

Törende ilk sözü alan Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, günümüzde büyük şirketlerin büyümesinde teknolojinin gereklerinin yerine getirilmesinin yattığını belirterek, teknolojilerin kullanımında genç girişimcilerin önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Uçan,”Günümüzde geleneksel yöntemler terk edilerek, iş arayanların özgeçmişlerini doğrulaması beklenmektedir. Bu unsurların geliştirilmesinde kamu kurumlarından sanayi alanında etkinlik gösteren firmalara, iletişim teknolojileri şirketlerinden üniversitelere kadar her kesime büyük iş düştüğünün bilincindeyiz" dedi.

Daha sonra söz alan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Türkiye'nin dört ilinde etkinlik gösterdiklerini hatırlatarak "Pek çok alanda çalışmalarımız olduğu gibi, gençlerimizin istihdamını arttırma konusunda da bir program kurguladık. Gençler geleceğimiz ve onlarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç ise konuşmasında Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için şehrin erklerini bir araya getiren etkinliklerin bu denli başarılı biçimde düzenlenmesinin kendileri için umut kaynağı olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasına "Üniversitelerde farklı adlar altında kurulan Kariyer Merkezleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliyede geçen yıl gerçekleşen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış konuşmalarında dile getirdiği önemli bir merkezdir. Biz, büyük bir öngörü ile henüz daha Cumhurbaşkanımız dile getirmeden önce bu merkezi kurmuş, etkinlikler için yol haritamızı belirlemiş, çalışmalara başlamıştık" diyerek başladı.

İlk faaliyetlerine İŞ-KUR ile birlikte özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama becerileri konularında eğitimler vererek başladıklarını ifade eden Gören,” Bugün burada yaptığımız bu muhteşem organizasyon yol haritamızdaki hareket noktalarından biri olma özelliği taşımaktadır. Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin hayal ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarına rehberlik edecektir. Merkez aracılığıyla, öğrencilerimizi ve iş dünyasını bir araya getirecek faaliyetleri çoğaltacak, öğrencilerin istihdamına aracı olmaya çalışacağız. Kütahya Valiliği Himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Kariyerim ve Geleceğim Günleri etkinliği kapsamında, üst düzey işletmeleri, girişimcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum organizasyonlarını misafir ediyoruz" şeklinde konuştu.

“Sizin mesleğinize ihtiyacınız olmayabilir ama mesleğin size ihtiyacı var”

Öğrencilere de seslenen Rektör Gören, "Fuarın da, benim de hedefinde sizler varsınız. Fuarı fırsat bilerek, sizlere birkaç tavsiyem olacaktır. Sizi başkalaştıran kişisel gelişim aldatmasına karşı uzak durun, kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Derlenip toparlanın, kendinize gelin; savruk, amaçsız, hedefi olmayan yaşam tarzınızı terk edin! Değişin! Sığ, basmakalıp, tek düze düşüncelerden uzak durun; sorgulayan, problem çözmeye odaklı kritik ve analitik düşünmeyi kendinize ilke edinin! Hata yapmaktan korkmayın, hoş görülecek yaştasınız! Mesleğinize ihanet etmeyin, sizin ona ihtiyacınız olmayabilir, ama mesleğin size ihtiyacı olduğunu unutmayın. Gıda ürünlerinin bir son tüketim tarihi olduğu gibi, bilginin de bir son kullanım tarihi vardır. Bu tarih diploma aldığınız gündür. Bu yüzden, bilgilerinizi sürekli güncelleyin" diyerek sözlerini tamamladı.

“Üreten toplumlar arasında yerimizi almamız gerekiyor”

"Gençlerimizin güzel bir geleceğe hazırlanması bizim geleceğimizin de teminatıdır” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Alim Işık, “Üreten toplumlar gençlerinin geleceğini güvence altına alan toplumlardır. Ben Türkiye'nin de üreten toplumlar arasında yerini alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü üreten toplumlar şu üç başlığı iyi yapıyorlar. İlki sosyal barışlarını çok iyi tesis ediyorlar. İkincisi gençlerin iş olanaklarını arttırıyorlar. Üçüncüsü de ihracat yaparak dövize endeksli borç yükünden kurtulma şansı elde ediyor. Bu üç temel soruna çözüm getiren üretimin ilimizde ve ülkemizde artması en önemli arzumuzdur" diye konuştu.

“Üniversitede önemli olan kişinin kendini geliştirmesidir”

Vali Ömer Toraman, etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversite öğrencilik döneminin hayatın en özel dönemlerinin başında geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu günlerin kıymetinin bilinmesini tavsiye diyorum. Ancak sınırlı süreler çabuk geçer. Üniversite öğrenciliği de kısa zamanda sona eriyor. Ancak ne okursanız okuyun siz kendinizi geliştirmek için buradasınız" ifadelerini kullandı.

Bugün pek çok gelişmiş ülkede diploma sahibi olmanın iş bulmakta yeterli olmadığını ve mesleki yeterlilik kurumlarından alacağınız sertifikalarla işe başlandığına dikkat çeken Toraman, "Öğrenciler çevrelerinden gelen şu mesleği yapacaksın baskısı altında kalıyorlar. Böyle bir zorunluluk yok ve asıl olan kişilerin kendini geliştirmesidir. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz mezuniyet sonrasında o kadar başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Simav Özel Eğitim Okulu öğrencileri katılımcılara konser verdi. Protokol üyelerinin katılımcı kuruluşların standlarının açılışını gerçekleştirmesinin ardından öğrenciler ilgi duydukları kuruluşlardan iş kolları hakkında bilgi aldı.