DPÜ'de ‘Kariyerim ve Geleceğim Günleri' sona erdi

Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜ-KAMER) tarafından Valiliğin himayelerinde Türkiye İş Kurumu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Kalkınma Ajansının iş birliği ile DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliğin ikinci gününde ilk konuşmayı Akademik Kariyer başlıklı bölümde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptı.

“Eğitimin önemini akademisyen olunca anladım"

Konuşmasında ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçmişte bir dönem görev yaptığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yeniden bulunmaktan memnun olduğunu, eğitimin ve özellikle üniversite eğitiminin önemini akademisyen olduktan sonra daha iyi anladığını ifade etti.

Çomaklı, "Öğretmenlerimiz bizlere 'Yarın bizlerin çocuklarını da sizler yetiştireceksiniz' demişti. Akademisyen olduğumda bu sözün ne kadar önemli olduğunu anladım. Gerçekten de bizler öğretmenlerimizin çocuklarını, onlar da bizim çocuklarımızı yetiştirecekler. Eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu bu örnekle bile anlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından günün anısına Çomaklı'ya Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve DPÜ-KAMER Koordinatörü H. Feyyaz Ebeoğlugil tarafından hediye sunuldu.

Kendi İşinin Patronu Ol - Start Ups başlıklı günün ilk oturumunda Resul Aydoğan, Mustafa Işık, Ahmet Özrenk ve Doğuş Yüksel, DPÜ-KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil'in moderatörlüğünde deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı.

Günün ikinci oturumunda ise Sponsor Etkinliği başlığı ele alındı. Muhammet Vanal ve Hami Erkan ile söyleşi ve müziğin iç içe olduğu bir oturumun ardından Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un yönetiminde Şeref Kazcıoğlu ve Hasan Öncel'in konuşmacı olarak katıldığı Gençlere Gelecek Tavsiyeleri başlıklı oturuma geçildi.

Dolu dolu geçen ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Kariyerim ve Geleceğim Günleri etkinliği Burak Yıldırım ve Tuba Ersoy'un Zirveye Tırmanmak konulu oturumunun ardından fuarın katılımcılarından Hamburger Containerboard, LAV (GCA), Kros Otomotiv temsilcileriyle yapılan canlı mülakatla sona erdi.