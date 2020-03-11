DPÜ'de konferans

Renk Körü Fikirler Topluluğu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da düzenlenen Psikolog Sevde Saygılı'nın konuşmacı olduğu konferansa akademik ve idari personellerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Psikolog Sevde Saygılı, konferansta yaptığı konuşmada kişiler arası ilişkilerin sağlıklı olduğunu gösteren işaretleri, ilişki kurmakta yaşanan zorluklara karşılık çözüm önerilerini, geçmişteki olumsuz deneyimlerin günlük hayata etkisini azaltma, ikili ilişkilerde söylenmesi gerekenler ve yaşanan sorunları aşma konusunda katılımcıları bilgilendirdi ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Konferansın sonunda Saygılı'ya hediye takdimi yapıldı.