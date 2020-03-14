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DPÜ'de Korona virüs toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yönetim Kurulu, Korona virüse karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi.


Rektörlük binasındaki Toplantı Salonunda düzenlenen ve Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya akademik ve idari birimlerin temsilcileri katıldı.


Toplantıda virüsün yayılmaması için akademik ve idari birimlere düşen görevler, devlet organları tarafından yapılan açıklamalar ve bunların uygulanması, virüsle mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında alınan tedbirler ve eğitim takviminde yapılacak olası değişiklikler ele alındı.

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