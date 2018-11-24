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DPÜ'de ‘Kütahya Şairleri, Kütahya Şiirleri' etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) Türk Dili Bölümü, Kütahya Folklor Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ve Kütahya Şiir Sevenler Derneği tarafından ’’Kütahya Şairleri Kütahya Şiirleri’’ etkinliği düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) Türk Dili Bölümü, Kütahya Folklor Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ve Kütahya Şiir Sevenler Derneği tarafından ''Kütahya Şairleri Kütahya Şiirleri'' etkinliği düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda düzenlenen etkinliğe şiirleri ile İsa Kahraman, Esat Anık, Kadir Güven, Halil Arıkan, Serdar Atabay, Cevdet Doğan Işık, Züleyha Özbay Bilgiç, Kadir Fidan, Songül Erdem ve Mustafa Göktekin katıldı.


Akademisyenlerin ve öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği ve Kütahya'yı konu alan şiirler okunduğu etkinliğin sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Murat Kalfa tarafından şairlere hediyeler sunuldu.(EFE)

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