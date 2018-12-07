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DPÜ'de ‘Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik İpuçları' konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca Germiyan Yerleşkesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ile Şaphane, Gediz, Emet ve Hisarcık ilçelerinde “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik İpuçları” konulu seminer verildi.


Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan, üç gün boyunca devam eden eğitime yoğun katılım olduğunu belirtti.


Türkan, “Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca abonelik yapılan, 30 farklı dil öğreten online dil eğitim seti Rosetta Stone ve kütüphanenin tüm kaynaklarını tek arayüzde tarama imkanı sunan EBSCO Discovery Services (EDS) ile yapılacak araştırmalarda fayda sağlayacak “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik İpuçları” konulu seminerler üç gün süresince Germiyan Yerleşkesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ile Şaphane, Gediz, Emet ve Hisarcık ilçelerinde gerçekleştirildi. Yapılan seminere üniversitede görevli akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Yoğun katılımın olduğu bu seminerler sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verildi” diye konuştu.


Amaçlarının III. Nesil Kütüphane anlayışı çerçevesinde güncel bilgi kaynaklarına veri tabanları aracılığıyla kullanıcıların nasıl erişebileceklerini ve sürekli gelişen basılı koleksiyonlara en kolay bir şekilde nasıl ulaşacaklarını göstermek olduğunu söyleyen Türkan,” Bu anlamda eğitimde büyük gayret gösteren Kütüphane Şube Müdürü Ahmet Aksu'ya, Referans- Elektronik Kaynaklar birimi sorumlusu Kütüphaneci Ayşenur Dölek'e ve EBSCO Türkiye Bilgi Hizmetleri sorumlusu Uğurcan Özkan'a çok teşekkür ediyorum”dedi.(EFE)

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