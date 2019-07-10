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DPÜ'de matematiğin geleceğinin konuşulacağı uluslararası konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), matematikte güncel konuların dünyaca ünlü bilim insanlarınca tartışılacağı Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.


Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından 17-19 Temmuz tarihleri arasında Germiyanoğlu Yakup Bey Salonunda düzenlenecek konferansa, 15 ülkeden 95 farklı konuşmacı katılacak.


Matematik alanında dünyaca tanınan pek çok bilim insanının konuşmacı olarak katılacağı konferansta matematikte son yıllarda öne çıkan popüler kavramlar tartışılacak ve bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları, meslektaşlarıyla paylaşmaları sağlanacak.


Sunum dilinin İngilizce olacağı konferans, 3 günde ve 21 oturumda tamamlanacak.

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