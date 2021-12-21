DPÜ'de “Mavi Vatan” konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, (DPÜ) Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın konuşmacı olarak kaltığı “Mavi Vatan” konulu seminer düzenlendi.

Siyasetname Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi-2'de düzenlenen etkinliğe konuşmacı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Seminerde katılımcılara hitap eden Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türk milletinin denizcilikle ilişkisinin asırlar öncesine dayandığını, Türklerin denizle olan ilişkisinin yaygın okutulan tarihte yer almamasının belli bir planın parçası olduğunu kaydederek, "Bizim Türk anlayışımız ırkçılık değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ahaliye Türk Milleti denir." Irk yok, renk yok, din yok, dil yok. O nedenle hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirmemesi gerek" diye konuştu.

“Dünya ticaretinin yüzde 90'dan fazlası denizlerden gerçekleşiyor”

Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “Cihat Yaycı hocamıza teşekkür ediyorum. Üniversitemize değer kattı, bilmediklerimizi bize anlattı. Buradan şu sonucu çıkardım. Dünya ticaretinin yüzde 90'dan daha fazlası denizden gerçekleşiyor. Bizim ecdadımız denizcidir. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Dinimiz aslında denizi ve deniz kaynaklarını kullanmamızı emrediyor. Ben bu farkındalığı bizde oluşturduğu için Cihat Yaycı hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisine sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Vatanımıza ve milletimize faydalı olması için dua ediyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda Rektör Kazım Uysal tarafından Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya teşekkür belgesi ve hediye sunuldu.