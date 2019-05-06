DPÜ'de mezuniyet coşkusu

Üniversitenin Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenlerde Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri, kendi fakültelerinde düzenlenen törenlerde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri mezuniyet coşkusunu yaşadı. Mühendislik Fakültesi için düzenlenen törene Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Göktay Ediz, fakültenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğrencilerden Aycan Tolukan'ın fakülte öğrencileri adında yaptığı konuşmanın ve DPÜ Halk Oyunları ekibinin gösterinin ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Göktay Ediz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayarak, kendilerine mühendislik hayatlarında başarılar diledi. Ediz, öğrencilerin velilerine ve öğretim üyelerine de öğrenciler için verdikleri emekler için teşekkürlerini sundu.

“Başarı için güçlü bir irade, pes etmeden nitelikli ve sistemli çalışma ve hiçbir zaman kaybetmeyeceğin umut”

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında öğrencilere hitaben "Başarı için güçlü bir irade, pes etmeden nitelikli ve sistemli çalışma ve hiçbir zaman kaybetmeyeceğin umut. İyi şeyleri inandığınızda, daha iyi şeyleri sabrettiğinizde ve en iyi şeyleri asla pes etmediğinizde elde edebilirsiniz" dedi. Öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında beş tavsiyede bulunan Rektör Gören, "Heyecanınızı ve cesaretinizi hiçbir zaman kaybetmeyin, Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin, Hep pozitif insanlarla, hayalleri olan insanlarla beraber olun, Ailenizden asla kopmayın ve Dostlarınızı asla terk etmeyin, onlara sırt dönmeyin. Sizler mühendissiniz. Çok karmaşık matematik problemleri çözdünüz. Ama ben size, dostu test etmenin matematiksel çok basit bir formülünü vereceğim. Dost dediğiniz; sevinci çarpmalı, üzüntüyü bölmeli, geçmişi çıkarmalı ve yarını toplamalıdır" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin velilerine de seslenen Gören, "Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı, asıl sahipleri olan sizlere sağ salim, kıymetini kendilerinin takdir edeceği mühendisler olarak teslim ediyoruz. Çocuklarınızla hep gurur duyun. Yolları açık, bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı ve sözlerini "El ele, yürek yüreğe, Dumlupınar ruhuyla birlikte, güle güle gençler" diyerek tamamladı.

Geçmişte Mühendislik Fakültesinde öğretim üyeliği yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da öğrencileri tebrik ederek başladığı konuşmasında "Dün belediye meclisinde aldığımız kararla öğrencilerimize bütçemizden yapacağımız yardımları arttırmak için çalışmalara başladık. Kütahya'mız, ne yazık ki, Ege Bölgesi'nin göç veren tek şehri. Bunun yanında en yaşlı nüfusa sahip kenti ve bütçeden en az gelir elde eden şehirlerden biri. Bunu tersine çevirmek için öğrencilerimizden istediğimiz desteği yeniden hatırlatmak istiyorum. Sizler burada okuduğunuz süreçte ikametgahlarınızı şehrimize taşırsanız, bizlerin hazineden alacağı pay artacak. Bizler de bu pay artışıyla ulaşımı ucuzlatacağız, gıda yardımı yapacağız, kirada olan öğrencilerimize doğalgaz - elektrik- su faturaları için yardımlarda bulunacağız. Bunu gerçekleştirmek için sizlerden gelecek desteği önemsiyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Daha sonra fakültenin tüm bölümünden mezun öğrencilere başarı belgesi sunuldu ve mezun olan tüm öğrencilerle öğretim üyeleri mezuniyet fotoğrafı çektirdiler.

Törenin son bölümünde öğrenciler önce Dr. Öğr. Üyesi Cihan Doğruöz'ün okuduğu Mühendislik yeminini tekrar ettiler, sonra da şarkılarla ve marşlarla keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.