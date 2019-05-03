DPÜ'de mezuniyet etkinlikleri başladı

Üniversitenin Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl İça, Fakültenin bölüm başkanları, akademik ve idari personelleri ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl İça, “Bugün eğitim hayatınızın bitip, çalışma hayatınızın başladığı bir günü yaşıyoruz. İş hayatında başarı olmanın en önemli yolu yaptığınız işe sevgi ve saygı duymaktır. Teknolojinin her alanda geliştiği bu dönemde mesleğinizdeki başarınız kendinizi ve bilgilerinizi ne kadar güncel tutacağınızla alakalıdır. Bugün mezun olan öğrencilerimiz geldiği bu noktada emeklerini ve desteklerini esirgemeyen velilerimize ve hocalarımıza saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İça'nın konuşmasının ardından fakülte eğitimini üstün başarıyla bitiren Rukiye Kartop, tüm öğrenciler adına bir konuşma yaptı ve eğitim hayatı boyunca öğrendikleri bilgilere yenilerini ekleyerek ülkemize hizmet edeceklerini söyledi.

Daha sonra DPÜ Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından fakülte ve bölümlerinde ilk üç sırayı alan öğrencilere başarı belgeleri sunuldu. Fakültenin başarılı öğrencileri ödüllerini Prof. Dr. Remzi Gören, Prof. Dr. Anıl İça ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş'ın elinden aldılar. Bölümlerinde ilk üç sırayı alan öğrenciler ise başarı belgelerini bölüm başkan ve yardımcılarından aldılar

Törenin son bölümünde öğrenciler marşlar eşliğinde keplerini atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Diğer taraftan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Tavşanlı Yerleşkesindeki törende de Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri de mezuniyet heyecanı yaşadılar. Törene Rektör Remzi Gören de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Gören, "Yarından itibaren hayata yeniden başlayacak, adım atmayı ilk öğrendiğiniz gün gibi, ayakta kalmayı öğreneceksiniz. Eğer kendinize inanıyorsanız, kendinize güveniniz varsa korkmayın ve asla yılmayın. Yarına umutla bakın, sabırlı olmayı öğrenin. Hayat hemen yarın olmasa bile, yakın gelecekte size gülecek, çok güzel imkânlar sunacak. Aceleyle yanlış yapmayın, fırsatları size sunulan son fırsatmış gibi ciddiye alın" dedi.