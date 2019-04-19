DPÜ'de ‘Müzede Matematik' projesi

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu'nun danışmanlığında, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından yürütülen proje, Kütahya Valiliği Müze Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Ders kapsamında, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Çini, Jeoloji ve Kossouth müzelerindeki uygulamalarda rehberlik yaptılar.

Projenin ilk uygulaması Çini, Jeoloji ve Kossuth müzelerinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Düzenli Gökalp ve Dr. Öğretim Üyesi Ümit Ziya Savcı da yapılan uygulamaları desteklediler.

Etkinlikler kapsamında Çini Müzesi'nde çiniler üzerinde örüntüler, yansıma, öteleme, dönme ve simetri konuları kapsamında uygulamalar, Jeoloji Müzesi'nde mineraller üzerinde geometrik cisimler konusu kapsamında uygulamalar, Kossuth Müzesi'nde geometri ve ölçme konuları kapsamında uygulamalar gerçekleştirildi.

Ders çerçevesinde öğrencilerden, müzedeki eserler üzerinde matematiksel nesneleri ve ilişkileri fark etmeleri ve keşfetmeleri, gerçek hayattan örneklerle matematiğe dair konuları eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.

Yetkililer, etkinlik kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin Dumlupınar Üniversitesi tarafından Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındığını, uygulamaların önümüzdeki üç hafta boyunca ilkokul 4. sınıfın yanı sıra ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri birlikte süreceğini belirttiler.

Kütahya'daki tüm okullar randevu alarak Müzede Matematik: Fark Et, Keşfet, Eğlen projesinin uygulamalarına katılabilecek.