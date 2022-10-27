DPÜ'de Nasrettin Hoca'yı anma programı

Yılında Nasrettin Hoca'yı Anma programı düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğiyle Hacettepe Üniversitesi FEF Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığı Vefatının 738. Yılında Nasrettin Hoca'yı Anma programı Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Başarı ve çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı.

Etkinliğin konuşmacılarından Hacettepe Üniversitesi FEF Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir yaptığı konuşmada,” Akşehir'in manevi mimarlarının başında Nasreddin Hoca'mız gelir. Vefatının 738. yıl dönümünde kendisini rahmetle minnetle yad ediyoruz. Nasreddin Hoca'mız ülkemizde ve dünyada bir insanın tanıdığı bir kişi. Bizler hepimiz Nasreddin Hoca'nın torunlarıyız. Sizler aslında çözümleyici akla sahip oluyorsunuz. Eleştirel mantığa sahip oluyor, eleştirel düşüncenin tutkunu oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz, tarihsel bir şahsiyetin 8 asra aşan bir yaşamı var. Herhalde fiziksel bir yaşamla açıklanamaz bir kavramdır” dedi.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.