DPÜ'de Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına ilişkin yönetmelik 31353 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. DPÜ NÖTEM Müdürlüğüne, Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu asaleten atandı.

Müdürlük görevine başlayan Hamdi Melih Saraoğlu, merkez bünyesinde başta beyin ve bilgisayar ara yüzü çalışmaları olmak üzere yapay zeka, biyolojik sinyallerin işlenmesi ve yorumlanması alanlarında insan beyninin gizemini aydınlatmayı hedefleyen bilimsel çalışmalar yürütüleceğini söyledi.