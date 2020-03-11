DPÜ'de öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına sergi

Öğretim Üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlenen İç Mimarlık Bölümü Dönem Sonu sergisi törenle açıldı.

Sergi açılışına üniversite öğretim üyeleri, Süleyman Şenol'un ailesi, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fakülte İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen sergi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan tarafından Kütahya, üniversite ve fakülte adına iyi dilek ve temennilerle açıldı. Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nün üniversite kampüsü dışında gerçekleştirdiği ilk sergisi İç Mimarlık Bölümü kurucu öğretim üyelerinden 2019 yılında vefat eden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şenol anısına ithaf edildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, sergide yaptığı konuşmada: “Sergimiz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlenmiştir. Yeni bir fakülte olmamıza rağmen sergi açıyor olmak çok önemli. Mimarlık hayatın içinde olan bir meslektir. Burada öğrenim gören ve mimarlığı meslek edinen öğrencilerimiz hepimizin hayatına dokunan işler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hazırladığı tasarımların her birini çok kıymetli buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş tasarımlarla daha da kapsamlı sergiler açarız. Bizlerin düşünceleri onların tasarımlarını daha da geliştirecektir " dedi.

“Amaç, halkla yeni kurulan Mimarlık Fakültesini tanıştırma ve yakınlaştırma”

Yetkililer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Yalçın ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Özdoğlar, Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları/Takı Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Haldun Şekerci ve yine Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Turgut Kalay tarafından küratörlüğü yapılan ve organizasyonu tamamlanan sergi ile halkla, kentte yeni kurulan Mimarlık Fakültesini tanıştırma ve yakınlaştırma amacı güdüldüğünü belirttiler.

Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1 ve 2. Sınıf öğrenci işlerinden oluşan karma sergide çeşitli karakalem çalışmaları, proje paftaları, üç boyutlu birim tekrarları, atık malzemelerden üretilmiş oyuncak, ürün ve aydınlatma tasarımları sergilenen eserler arasında yer alıyor. Sergide İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ile dersleri yürüten öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Yalçın, Dr. Öğretim Üyesi Elif Özdoğlar, Dr. Öğretim Üyesi Haldun Şekerci, Dr. Öğretim Üyesi Merve Karaoğlu Can ve Öğretim Görevlisi Turgut Kalay'ın atölyelerine ait öğrenci çalışmalarına yer verildi.

Sergi 15 Mart 2020 tarihine kadar Sera AVM sanat galerisinde devam edecek.