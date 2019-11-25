DPÜ'de ‘Oku-yorum' etkinliği

Eğitim Fakültesi önünde düzenlenen etkinliğe 80 dolayında öğrenci katıldı. Fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, yanlarında getirdikleri kitapları okudular ve etkinliğe katılan diğer öğrencilerle kitap üzerine sohbet ettiler.

Etkinliğin sonunda öğrenciler yanlarında getirdikleri ihtiyaç fazlası kitaplarını da, kitaba gereksinim duyan kütüphanelere bağışlamak üzere topladılar.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Eğitim Fakültesi Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu Başkanı Burak Yalçın, etkinliği düzenlemekteki ana amaçlarının kitap okumanın angarya bir iş olmadığına, bunun için özel bir saatin ayrılması gerektiğine dikkat çekmek ve okumanın önemine vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Yalçın, “Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarını yetiştiren bir kurum olduğundan bu daha da önem arz etmektedir. Okuyup okutturmak ve paylaşmak temalı olan bu etkinliğimizin farkındalık oluşturup kitap okumanın ciddi anlamda hayatımıza nakşetmek gibi bir gayesi var. Fakülte öğretim üyelerimizden katılımı gerçekleştirenlere teşekkür ediyor Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu Danışmanı Dr. Sibel Işık Mercan'a minnettarız" dedi.