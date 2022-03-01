İhlas Haber Ajansı

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DPÜ'de oryantasyon etkinlikleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren toplulukları düzenlenen oryantasyon etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.


Sosyopark'ta gerçekleşen programda öğrenciler hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinme, hem de topluluk üyesi olma fırsatı elde etti.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde bir sonraki oryantasyon etkinliğinin, 2022-2023 Akademik Yılı güz döneminin ilk haftasında düzenleneceği belirtildi.

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