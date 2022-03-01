DPÜ'de oryantasyon etkinlikleri

Sosyopark'ta gerçekleşen programda öğrenciler hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinme, hem de topluluk üyesi olma fırsatı elde etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde bir sonraki oryantasyon etkinliğinin, 2022-2023 Akademik Yılı güz döneminin ilk haftasında düzenleneceği belirtildi.