İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ'de proje toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bankacılık ve finansman alanındaki 5 projeyle ilgili toplantı yapıldı.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran'ın başkanlığında yapılan toplantı, Prof. Dr. Macide Çiçek, Prof. Dr. Mustafa Mesut Kayalı, Prof. Dr. Seyfettin Ünal, Doç. Dr. Hakan Çelikkol, Dr. Öğr. Üyesi Ferit Karahan ve Arş. Gör. Dr. Fatma Köse İçigen'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda bankacılık ve finansman alanındaki 5 projeye ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Dr. Sezai Özkan'ın sunumu sonrası, 5 projenin de TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Zafer Kalkınma Ajansı Projesine ve diğer proje türlerine dönüştürülmesi için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.