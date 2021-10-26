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DPÜ'de Radyofest coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Radyofest etkinliği düzenlendi.


Radyo Dumlupınar tarafından amfitiyatroda düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, akademik ve idari personel katıldı.


Akşam saatlerinde başlayan müzikle etkinlik alanını yavaş yavaş dolduran öğrencilerin coşkusu, etkinliğin ilerleyen saatlerinde üst seviyeye çıktı. Radyo Dumlupınar'da görev alan tüm öğrenciler de etkinliğin düzenlenmesinde önemli roller üstlendiler.


Türkçe ve yabancı pop müziklerin çalındığı etkinlikte öğrenciler, saat 21.30'a kadar müzik ve eğlence dolu anlar yaşayıp, bolca fotoğraf çektiler.


Radyo Dumlupınar'dan etkinliğin sonunda yapılan açıklamada, Radyofest'in düzenlenmesine katkı veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz'e teşekkür edildi.

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