DPÜ'de Rölyef Sanat Sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) konuk olan depremzede vatandaşların eserlerinin sergilendiği Rölyef Sanat Sergisi Bedesten'de açıldı.

Üniversitenin konuk evi ve Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu'nda ağırlanan depremzede konukların hazırladığı eserlerden oluşan serginin Bedesten'de düzenlenen açılış törenine Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oğuzhan Yıldız, personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Prof. Dr. Kazım Uysal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Millet olarak asrın felaketini yaşadık. Bu felaketle ne kadar güçlü ve birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu anladık. Depremin ilk gününden başlayarak başta personel ve araç desteği olmak üzere, DPÜ olarak depremle ilgili yapılması gereken her şeyi yaptık. Başta öğrencilerimiz yakınları olmak üzere çok sayıda depremzedeyi bu felaketin ilk günlerinden bu yana ağırlıyoruz. Burada kaldıkları sürede depremzedelerin sanatla, sporla ilgilenmesi gerektiğini düşündük. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın Kütahya Halk Eğitim Merkezi ile yaptığı iş birliği ile bugün bu sergiyi açıyoruz. Bu sergi sanat yönüyle zaten önemli ama bu eserlerin depremzede vatandaşlarımız tarafından hazırlanmış olması bu önemi bir kat daha artırıyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum” dedi.

Rektör Uysal'ın konuşmasının ardından sergi açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar eserleri inceledi.