DPÜ'de Sigara Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele eğitimi

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dekan İrfan Terzi, günümüzde insanların bağımlılığın pek çok türüyle mücadele etmek zorunda olduğunu ifade ederek bu konuda özellikle gençlerde oluşturulacak bilincin toplum sağlığı açısından önemine işaret etti. Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal ise, düzenlenen etkinlikle ilgili katılımcıları bilgilendirdi ve “Dumansız Kampüs” projesinin etkinliklerinin tüm hızıyla süreceğini kaydetti.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Münire Kardaş ve Büşra Öztürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sigara bağımlılığının nedenleri ve bu bağımlılıktan nasıl kurtulunabileceğine ilişkin yöntemlerin anlatıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadele eden gençlere nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin öneriler de katılımcılara aktarıldı.