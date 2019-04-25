DPÜ'de 'Sigortacılık ve Uygulamaları' konferansı

Konferans Salonu'nda düzenlenen Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Görevlisi Filiz Yüksel'in yaptığı, Tavşanlı Sigorta'nın sahibi Bülent Doğan ile Domaniç Şentürkler Sigorta'nın sahibi Sadettin Şentürk'ün konuşmacı olarak katıldığı konferansta ilk sözü alan Bülent Doğan, sigortacılık sektörü konusunda bilgiler vererek, sigortacılık sektörünün hızla gelişen, geleceği olan, kazançlı ve prestijli bir meslek olduğunu söyledi.

Sigortacılığın önemini verdiği yaşanmış örnekleriyle anlatan Doğan, günümüzde birçok açıdan şirketlerin, kişilerin riskler altında kaldığını belirterek, sigortacılık hizmetlerinin risklere karşı şirketleri ve bireyleri koruma altına aldığını belirtti.

Sigortacılık konusunda dikkat edilmesi gerekenler ile sözleşmenin önemine dikkat çeken Doğan, "Sigorta yapılırken sözleşmeler önemlidir. Sözleşmede ne varsa onlar kapsam dahilindedir. Onun için sözleşmelerin içerikleri konusu iyi bilinmeli, incelenmelidir" dedi.

Sadettin Şentürk ise, sigortacılık konusunda yaşananlar konusunda bilgiler verdi.

Konferans sonrasında öğrencilerden gelen soruların da cevaplandırıldığı konferansta, Quick Sigorta tarafından Domaniç Hayme Ana MYO adına açılan Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümündeki öğrencilerin uygulama yapabilmelerine imkan sağlayan uygulama amaçlı, Birebir Sigorta Acentesi programı ile uygulamalar da yapıldı.

Doğan ve Şentürk, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık öğrencilerinin öğrenmek maksatlı her zaman kendilerinden yardım alabileceklerini belirterek, staj yapmak isteyen öğrencileri de kapılarının açık olduğunu ifade ettiler.

Konferans sonunda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Filiz Yüksel tarafından Bülent Doğan ve Sadettin Şentürk'e teşekkür belgesi takdim edildi.