DPÜ'de “Sofrada Balık Mükemmel Sağlık” isimli etkinlik

Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde gerçekleşen etkinlik öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Sevgili öğrenciler, değerli misafirler, anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Ekmek arası balık etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle buna vesile olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz Dr. Mustafa Altuğ Atalay'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi DPÜ'de böyle bir etkinlik yapmak için balıkları gönderdi. Biz de bu balıkları sizlere ikram edeceğiz” dedi.

“Balık tüketmek pek çok hastalığı önler”

Balık tüketmenin pek çok hastalığı önlediğine dikkat çeken Rektör Uysal,“ Sağlıklı beslenme çok önemli. Gelişmiş milletler hasta olup tedaviden ziyade sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorlar. Sağlıklı beslenme ile birçok hastalığın önüne geçilebiliyor. Haftada en az iki kere balık yemek kalp damar hastalıkları riskini yüzde 70'e kadar azaltabilir. Bununla ilgili onlarca makale var. Balık tüketmekle özellikle hamile kadınlar bebeklerinin beyin ve sinir sistemi gelişimine katkıda bulunuyorlar. Balık tüketmek Alzheimer, depresyon, cilt kanseri gibi hastalıkları önleyip cildi güzel tutar ve ömrü uzatır. Balık yağı yani omega 3 diye bildiğiniz asitler donma sıcaklığı -54 derecedir. Yani -50 derecede bile bu asitler hala sıvı. Balık yağı, damarın tıkanma riski olsa bile, kanı öyle akıcı yapıyor ki, o tıkalı damardan bile kan geçip bağlı dokuyu besliyor. Yılda bir kere değil, haftada birkaç kere balık tüketme fırsatı bulun. Tüketemiyorsanız bile balık yağı tüketmeye dikkat edin. Hepinize afiyet olsun” diye konuştu.

Etkinlikte Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Şahmurat Arık öğrencilere balık ekmek dağıttı.