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DPÜ'de sokak hayvanları için mamamatik uygulaması

Sokak hayvanları için oluşturulan Mamamatik uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde hayata geçirildi.

Sokak hayvanları için oluşturulan Mamamatik uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde hayata geçirildi.


Hiçbir canlının boşuna yaratılmadığını söyleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Sokak hayvanları insana sadık bir arkadaş olmasının yanında insanı ve insanın sahip olduklarını koruma ile görevlidirler. Hayatımızda köpeklerin önemli bir yeri vardır. Özellikle şu günlerde besine ihtiyaçları var. Biz de DPÜ akademisyenleri ve personelleri olarak yerleşkemizde bulunan kedi ve köpekleri besliyor ve onlara sahip çıkıyoruz. Personellerimizi ve öğrencilerimizi mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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