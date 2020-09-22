DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi

Dr. İsmet Çelik, yaşam alanlarında su israfını önleyerek geri dönüşümünü sağlayan bir sistem geliştirdi.

Üç aşamadan oluşan sistemde ilk olarak ısınıncaya kadar boşa akıtılan su bir geri dönüşüm deposunda biriktiriliyor. İkinci aşamada geri dönüşüm deposunda biriktirilen su, içine ikinci bir şamandıra yerleştirilen rezervuarın doldurulmasında şebeke suyuna katkı sağlıyor. Son aşamada ise mevcut rezervuar klozetten daha yüksek bir konuma alınarak sifon çekildiğinde kazandığı kinetik enerji sayesinde temizlik için harcanan su 10 litreden 6 litreye düşüyor. Bu 6 litrenin de 3 litresi ısınıncaya kadar boşa akıtılan suyun geri dönüşümünden karşılandığı için sifon çekildiğinde yüzde 70 daha az su kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Çelik, iklim değişiklikleri ve uzun süreli maruz kalınan yağışsız dönemlerin kuraklıkla ilgili endişelerini arttırdığını söyledi.

İsmet Çelik, “Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde temizlik sırasında sıcak suyun kullanımı daha yoğun şekilde yapılıyor. Yaşam alanlarımızda duş almak, tıraş olmak gibi kişisel ihtiyaçlarımızda kullandığımız sıcak su, kentsel yaşam alanlarında çoğunlukla doğal gaz ile çalışan kombilerden veya katı yakıtlı ısıtma sistemlerinden elde ediliyor. Ancak bu durumlarda, musluk açıldığında sıcak su belirli bir zaman sonra musluğa geliyor. Bunun sebebi öncelikle kombinin suyu, su akarken, istenen sıcaklığa getirebilmesi için belirli bir zaman geçmesi ve kombiden sıcak su musluğuna kadar olan borulardaki soğuk suyun boşa akıtılıp yerini sıcak suyun doldurmasıdır” dedi.

“Suyun ısınması sırasında 10 ila 24 litre su boşa akıyor”

Çelik,” Yapılan araştırmalar kombinin kullanılacak sıcak su musluğuna 10 metre mesafede olduğu bir evde yaklaşık 10-20 saniye süre arasında suyun boşa akıtıldığını gösteriyor. Sıcak su kullanımında ideal su sıcaklığının en az 34-36C derece olarak kabul edebiliriz. Suyun bu sıcaklığa ulaşıncaya kadar yaklaşık 10 ila 24 litresi boşa akıyor. Bunun dışında banyo yaparken de 10 litre kadar suyun boşa akıtıyoruz. Bugün yaşam ve tarım alanlarında ya da endüstride su israfı yapmamak insanlık, ekosistem ve çevre adına artık bir lüks değil zorunluluk durumuna geldi” diye konuştu.

“Sistem 300 TL'ye mal edilebilir”

Çalışmasıyla ilgili patent başvurusunun yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, “Dört kişilik bir ev için 600 TL olacak sistem, seri üretimler ile 300-400 TL'lik bir maliyet ile yaptırılabilir. Kurduğumuz bu sistemde özellikle yaz aylarında her sıcak su gereksiniminde 15-30 litre su geri kazanımının sağlandığını ve yıllık olarak bir bireyin yaklaşık 2 bin 500 litre su tasarrufu yapabileceğini söyleyebiliriz. TÜİK verilerine göre, 83 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 92'sinin kentlerde yaşadığını düşünürsek bu sistem sayesinde yıllık 200 milyon metreküp su barajlarda kalabilir. Çalışmalarımız esnasında her zaman desteğini gördüğümüz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a çok teşekkür ediyorum” dedi.