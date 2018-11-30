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DPÜ'de Suriyeli Göçmenler konuşuldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu konulu konferans düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı tarafından Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu konulu konferans düzenlendi.


Araştırma Görevlisi Meltem Çelik Dirsehan'ın konuşmacı olduğu konferans öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.


Konferansta konuşan Meltem Çelik Dirsehan, Demografiyi etkileyen en önemli şeyin göç olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin göç tarihine bakıldığında bir göç ülkesi olduğunu gördüklerini belirtti.


Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye yaptığı göçten bahsederek, yapılan göçlerin nedenleri ve sonuçlarına değinen Dirsehan, 3 Milyon 600 bine yakın Suriyelilerin Türkiye topraklarına göç ettiğini ve ülkemizde göçmen statüsünde olduklarını söyledi.


Konferansta ülke içinde kalan ve ülke dışına göç eden Suriyelilerin yaşadığı tramvaya da değinildi.(EFE)

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