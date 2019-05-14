DPÜ'de ‘Tasavvufi Hayatlardan Gençlere Öğütler' başlıklı bir konferans

Dr. Ramazan Muslu'nun konuşmacı olarak katıldığı “Tasavvufi Hayatlardan Gençlere Öğütler” başlıklı bir konferans verildi.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rifat Türkel ve Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı, fakültenin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerin katıldığı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, konuşmasında tasavvufa farklı yaklaşımlardan söz ederek, “Amr bin Osman'a göre tasavvuf, kulun her vakitte, o vakit için en iyi olan şey ile meşgul olmasıdır. Semnun'a tasavvufu mülkle ilişkilendirir ve ‘Bir şeyi mülk edinmeme ve bir şeyin de seni mülk edinmemesi' der. Tabi hakiki anlamda Mülk'ün sahibi Cenab-ı Hak, eğer bir kul, bu bilince ulaşmışsa aslında elinde ne varsa bunun emanet olduğu bilinciyle yaşıyor.

Tasavvufun sosyal boyutuna dokunan tanımlamalar da vardır. Hz. Mevlana şöyle der: Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Buna cevap olarak Mevlana, Şems'e “Ben biliyorum ki, yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum” diyerek engin merhameti ifade ediyor” diye konuştu.

Konferansın sonunda Ramazan Muslu'ya konuşmasından dolayı Üniversitenin altın anahtarı, teşekkür belgesi ile 'Kütahyalı Bilge Şair Sun'ullah-ı Gaybi ve Dönemi' ve 'Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği' kitapları sunuldu.

Konferansın ardından Prof. Dr. Ramazan Muslu, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rifat Türkel'in de yer aldığı görüşmede Muslu'ya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aslaner, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek eşlik etti.

Üniversitedeki çalışmalar hakkında Rektörden bilgi alan Muslu, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Remzi Gören'e Kur'an Yolun Türkçe Meal ve Tefsir kitabını hediye etti. Prof. Dr. Gören, verdiği hediyeden dolayı Muslu'ya teşekkür etti.