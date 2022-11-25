DPÜ'de “Teknoloji Transfer Ofislerinde Nasıl Girişimci Olurum” isimli seminer

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleştirilen seminere konuşmacı Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün yanı sıra akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Girişimin ve girişimciliğin öğrencilere aktarılması için düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu seminerin öğrencilere devlet teşvik ve desteklerinin aktarılması açısından çok önemli olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşması ardından söz alan konuşmacı Prof. Dr. Ersan Öz, öncelikle Teknokentin ofisleri tanıtımı ve projelerinin içeriklerine değindiği, ‘Kütahya Tasarım Teknokent' isimli sunum yaptı. Sözü kapasite doluluğu nedeniyle inşaatına başlanan yeni Kütahya Tasarım Teknokent binası hakkında bilgiler ile devam eden Prof. Dr. Öz, Teknoloji Transfer Ofisi modüllerine değinerek "Farkındalık ve Tanıtım temalı modül 1'den başlayarak proje aşaması, destek bulunması, üniversite sanayi iş birliği, hakların belirlenmesi ve girişimcilik aşamalarının tamamlanmasıyla modül 5'in sonunda şirketleşme aşamasına ulaşıyoruz” dedi.

Seminerin sonunda Ersan Öz, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.