DPÜ'de ‘Temel Afet Bilinci' semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında “Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci “ konulu seminer düzenlendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen ve öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci ve öğretim görevlisinin katıldığı seminerin açılış konuşmasını İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun yaptı.

Konuşmasında Türkiye'nin hemen yerinde deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çeken AFAD İl Müdürü Artun, yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti. Meydana gelebilecek afetlerin etkilerini bertaraf etmek ya da en aza indirmenin tek başına AFAD'ın sırtına yüklenemeyeceğine değinen Artun, son olarak bu konuda gençlerin AFAD Gönüllüsü olmasının son derece önem arz ettiğini belirtti.

Daha sonra AFAD Eğitmeni olarak görev yapan Ercüment Kök tarafından katılımcılara Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında “Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci” sunumu yapıldı. Sunumda deprem, sel, yangın ve tahliye konuları öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere üç temel başlık altında işlendi.

Ercüment Kök tarafından yapılan sunumda yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı çök-kapan-tutun hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

AFAD Başkanlığı tarafından sunulan hizmetle, her vatandaşın e-devlet üzerinden evine en yakın toplanma alanlarını öğrenebileceği belirtilirken, bina tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılara aktarıldı.

Sunumun ardından gelen soruları yanıtlayan Ercüment Kök, duyarlılıkları için okul yönetimine ve ilgileri için tüm öğrencilere teşekkür etti. Seminerin sonunda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Erdem tarafından AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'a, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Akif Yılmaz' dan AFAD Eğitmeni Ercüment Kök'e katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi takdim edildi.