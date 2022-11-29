DPÜ'de temel kalite çalışmaları iç paydaş toplantısı

DPÜ Kalite Komisyonu adına çalışmalarını yürüten DPÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Filiz Yüksel, koordinatörlük personeli ile üniversite bünyesindeki tüm akademik birimlerden ve bölümlerden 33 temsilci katıldı.

Toplantıda öncelikle, Doç. Dr. Özgür Saygın, DPÜ Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, üniversitede kalite güvence sistemine ilişkin farkındalığın arttırılması için DPÜ kalite temel çalışmalarına ilişkin olarak Koordinatörlük tarafından hazırlanan doküman ve afiş çalışmalarına hakkında akademik birim ve bölüm temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantının fikir alışverişinin de yapıldığı soru-cevap bölümünde, katılımcılardan görüş ve beklentileri alındı. Doç. Dr. Saygın, katılımları ve değerli görüşleri için tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.