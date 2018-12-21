DPÜ'de THY Pilot Eğitim Programı tanıtıldı

Üniversitenin Kariyer ve Mezun Merkezinin (DPÜ-KAMER) girişimleriyle Mühendislik Fakültesinin A-11 nolu salonunda düzenlenen etkinliğe Türk Hava Yolları adına İşe Alım Uzmanı Ömer Giderler, Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu, İkinci Pilot Burak İldokuz, DPÜ-KAMER Müdürü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Mühendislik Fakültesinde görevli akademisyenler Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Keçeciler ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Erbaş katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sözü ilk alan İşe Alım Uzmanı Ömer Giderler, etkinliğin amacını, yetiştirilmek üzere başvuru yapmak isteyenlere yönelik ilanların içerikleri ve pilot adaylarının taşıması gereken özellikleri aktardı.

Türk Hava Yolları Yetiştirilmek Üzere Pilotlar İstihdam Şefi Feyza Sofu ise kurumun yapısından söz ettikten sonra eğitim programının tüm aşamaları hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. THY'nin yetiştirdiği kaptan pilotlardan Burak İldokuz'un söz aldığı bölümde öğrenciler pilot eğitim sürecine ilişkin merak ettiklerini konunun uzmanlarına sorma imkanı buldular. Etkinliğin son bölümünde yapılan yarışmayı kazanan üç katılımcıya yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere birer uçak bileti ve bir THY uçağı maketi hediye edildi.

Etkinlik, Türk Hava Yolları temsilcilerine Üniversitenin altın anahtarının sunulmasıyla sona erdi.(EFE)