DPÜ'de “Türk dünyasının yeniden inşasında kadınların rolü” konulu panel

Panele, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ile konuşmacılar Dr. Esra Işık, Doç. Dr. Güllü Karanfil, Dr. Reyhan Taşdemirova, Dr. Gülmira Saulembek, Dr. Zemina Rüstembeyli ve Medine Muhammed katıldı. Panel ayrıca YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Panelin selamlama konuşmasını yapan Rektör Kazım Uysal, düzenlenen etkinlikten dolayı Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teşekkür ederek, panelin kadın haklarının dünyaya bir kez daha hatırlatılmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Dr. Esra Işık'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk sözü alan Doç. Dr. Güllü Karanfil konuşmasında kendi ülkesinden örnekler vererek 'Gagavuz Türkleri ve Moldova'da Türk Kadınının Yeri' başlıklı bir konuşma yaptı. Karanfil'in ardından konuşan Dr. Reyhan Taşdemirova 'Kırgızistan'da Kadının Kimliği' hakkında sunumunu gerçekleştirdi ve konu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Taşdemirova'dan sonra söz alan ve 'Azerbaycan'da Sosyal Hayat ve Kadınlar' hakkında konuşan Dr. Zemina Rüstembeyli konuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

'Kazakistanın Geleceğinde Kadınların Rolü' başlıklı konuşmasında Dr. Gülmira Saulembek, son yıllarda büyük değişimler yaşayan Kazakistan'da kadınların toplumdaki rolü hakkında görüş bildirdi. Saulembek'in ardından bir konuşma yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde görevli Medine Muhammed, 'Doğu Türkistanlı Kadın Olmak ve Doğu Türkistanlı Öğrencilerin Problemleri' konularını değerlendirdiği sunumunu katılımcılarla paylaştı. Son olarak panelin moderatörü olan Öğretim Üyesi Dr. Esra Işık ise ‘Türk Yükseköğretiminde Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Genel Bir Bakış' konulu sunumuyla Türkiye'deki güncel durumu ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi.