DPÜ'de Türkçe Yeterlilik Sınavları başladı

Türkçe Öğretim Uygulama Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (DPÜ TÖMER) tarafından geçmiş yıllarda yüz yüze düzenlenen yeterlilik sınavları bu yıl hem salgın önlemleri hem de ülkelerindeki olağanüstü durumdan etkilenen Azerbaycan uyruklu öğrenciler için çevrim içi olarak da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde DPÜ TÖMER ile Azerbaycan'daki eğitim kurumları arasında yapılan anlaşmayla DPÜ TÖMER Türkçe Yeterlilik Sınavlarının çevrim içi olarak da yapılması kararı alınmıştı. Bu karar uyarınca yaklaşık 500 Azerbaycan uyruklu öğrenci sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınan Türkçe Yeterlilik Sınavlarına internet üzerinden katılabilecek.

DPÜ TÖMER'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bu süreçte Azerbaycanlı öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için gerekli çabayı göstererek onların yanında olmaya devam edecektir" denildi.