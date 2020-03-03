DPÜ'de 'Türkiye'nin Milli Güvenliği' konulu konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 'Biyopolitik Savaşlar ve Türkiye'nin Milli Güvenliği' konulu konferansı düzenlendi.

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Risk Topluluğu ile Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Dr. Ramazan Kurtoğlu Biyopolitik Savaşlar ve Türkiye'nin Milli Güvenliği konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen ve Ramazan Kurtoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Ramazan Kurtoğlu, uluslararası politik konular, eğitim öğretimin önemi, güncel ekonomik, teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye üzerinde yansımaları ve etkileri üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Konuşma sonrası öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kurtoğlu, ayrıca öğrencilere okul sonrası iş hayatı ile ilgili tavsiyelerde de bulundu.

Konferansın ardından Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, Dr. Ramazan Kurtoğlu'na plaket takdim ederek katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.