DPÜ'de uluslararası organizasyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen uluslararası "Internatıonal Staff Week: Rethınkıng Internatıonalızatıon And Networkıng" başlıklı organizasyona uluslararası camiadan yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”DPÜ Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 28 Nisan tarihinde sona erecek olan, 'Internatıonal Staff Week: Rethınkıng Internatıonalızatıon And Networkıng' başlıklı organizasyona uluslararası camiadan yoğun ilgi gösterilmiş ve 10'dan fazla ülkeden çeşitli alanlarda uzmanlıkları olan 50'den fazla akademisyen ve idari personel katılım göstermiştir. Bu organizasyon ile önümüzdeki senelerde yapılacak uluslararası projelerin temelleri atılmış olacaktır. Etkinlik programı, uluslararası proje yazımı ve uluslararasılaşmaya yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, şehrin tanıtımına yönelik turlar gibi hem akademik hem de kültürel etkinlikleri içermektedir. Üniversite tarihinde bir ilk olan organizasyonun, üniversitemizin ve şehrinizin ulusal ve uluslararası camiada görünürlüğüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir” denildi.