DPÜ'de Uzaktan Eğitim Ders Kayıt Stüdyosu kuruldu

Konuyla ilgili Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden yapılan açıklamada,” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belirlediği Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecek program ve derslerin uzaktan eğitim teknolojileriyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan teknik donanım ve altyapıya uygun hazırlanan uzaktan öğretim ders kayıt stüdyosunda tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirilebilmekte ve dersler yüksek çözünürlükle kaydedilebilmektedir. Stüdyo ders sunumları esnasında akıllı tahta, yeşil fon perdesi ve fon standı gibi donanımlar aracılığı ile ders notu, ders materyali paylaşımına olanak sağlamaktadır. Uzaktan yürütülecek derslerin kaydedilmesi ve uzaktan öğretim programlarının açılması taleplerini karşılayacak teknik imkânlara sahip olan stüdyoda aynı zamanda kamera, bilgisayar, ses referans monitörü, stüdyo tipi telsiz mikrofon, prompter sistemi, sosyal medya yayın sistemi, TV standı gibi araçlar da bulunmaktadır” denildi.

Ders kayıt stüdyosunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü binasında uzaktan öğretim ders kayıt stüdyosunu faaliyete geçirdik. DPÜ olarak öğrencilerimiz için tüm kolaylıkları sağlamaya devam edeceğiz. Ders kayıt stüdyomuz üniversitemize hayırlı olsun" dedi.