DPÜ'de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Yapılan açıklamada; Yurt içinde 10 ilde 12 merkezde ve yurt dışında 8 ülkede 10 merkezde olmak üzere, toplamda 9 ülkede 22 merkezde gerçekleştirilecek DPÜYÖS'e 2018 yılında 5 bin 600'ün üzerinde başvuru yapıldığı belirtildi.

DPÜYÖS, Türkiye'de Kütahya'nın yanı sıra, Ankara, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul (3 merkezde), İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde; yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Azerbaycan (2 merkezde), Belçika, Endonezya, Kırgızistan, Lübnan (2 merkezde) ve Suudi Arabistan'da sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavlar Türkiye'de 80 üniversitede geçerli olacak.

DPÜYÖS'ün gerçekleştirileceği yurt içi ve yurt dışı sınav merkezleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin resmi internet sayfası olan www.dpu.edu.tr'deki Duyurular başlığında yayımlandı. Ayrıca sınav giriş belgeleri de sistem üzerinden kullanıcılara sunuldu.

“DPÜYÖS çok sayıda öğrenciyi Kütahya'ya çekecek”

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesini dünya çapında tanınan, saygın bir üniversite haline getirme çabalarının olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek,” Üniversitemizde eğitim alacak yabancı uyruklu öğrenciler, aynı zamanda yurt dışında Üniversitemizin, Kütahya'mızın ve ülkemizin tanıtımını yapacak kültür elçileri olacaktır. Yapılan sınav yabancı ülkelerdeki üniversitelerle ikili ilişkiler ve iş birliği alanında önemli rol oynayacaktır" dedi.

Gören, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili Üniversitenin her türlü olanağa sahip olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde yabancı uyruklu öğrenci sayısının daha da artacağını ve misafirperver Kütahyalıların yeni öğrencileri en iyi şekilde ağırlayacağından emin olduğunu ifade etti.