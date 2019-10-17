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DPÜ'de yapılan tez çalışması uluslararası dergi kapağında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan tez çalışması SCI kapsamındaki Ceramics International dergisinin kapağında yayımlandı.


Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dr. Öğretim Üyesi Arife Yurdakal tarafından SCI kapsamındaki Ceramics International dergisinde yayınlamış oldukları makalede, hidrotermal yöntemle üretilen nano boyutlu zirkonya tozlarına ait Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) ile alınan mikroyapı görüntüsü dergi kapsamında ilgili sayıda yayınlanan 30 makale arasından kapak fotoğrafı olarak seçildi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez'in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “One-step hydrothermal synthesis of yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline nanopowders for blue-colored zirconia-cobalt aluminate spinel composite ceramics” başlıklı tez çalışmasından hazırlanan makaleye dergide geniş yer verildi.

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