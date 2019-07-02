DPÜ'de yaz okulu dönemi başladı

Geçen hafta yapılan ders kayıtlarının ardından kısa bir tatil yapan öğrenciler yaz okulu için yeniden üniversiteye gelerek derslerine başladılar.

3 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek derslerin ardından yaz okulu sonu sınavları 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve bu sınavlarda alınan notlar en geç 16 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecek. 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak yaz okulu sonu mazeret sınavlarının sonuçları ise en geç 23 Ağustos 2019 tarihinde duyurulacak.

Yaz okulu akademik takvimi 10 Eylül 2019 tarihinde yapılacak mazeret sınavları ile son bulacak ve bu sınavların sonuçları da 13 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.