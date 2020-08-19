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DPÜ'de yeni akademik yıl toplantıları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

Dr. Mustafa Aydın başkanlığında yapılan toplantılarda 2020-21 akademik yılında izlenecek yol haritaları üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.


Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında video konferans yoluyla düzenlenen toplantılarda fakültelerin dekanları ile enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri yeni akademik yılın takvimi, eğitimin nasıl yürütüleceği, uzaktan eğitim olanakları, yüz yüze eğitimin yapılma koşulları başta olmak üzere pek çok konuda görüşler paylaşıldı.


Toplantının sonunda yeni akademik yılda uygulanacak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim konularının nasıl uygulanacağı konularında görüş birliğine varıldı.

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