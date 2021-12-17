DPÜ'de "Yeni Medya ve İletişim Tasarımı" semineri

Çevrim içi olarak düzenlenen ve Öğr. Gör. Erdoğan Dizdar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde hızla gelişmekte olan dijital çağda, kullanıcı, izleyici, yansıtıcı özelliklere sahip yeni medya ve iletişim tasarımı mecralarının ilerleyiş süreçlerinden, küresel alanda sahip olduğu konum ve uygulamalardan bahsedildi. Öğr. Gör. Dizdar, sunumunda ayrıca yaşanılan dönemde iletişim tasarımının değişen rolleri ve bu rollerin başında gelen dijital sanat anlayışının yapmış olduğu katkı ve gelişimler hakkında bilgiler verdi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eren Evin Kılıçkaya, Dizdar'a gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.