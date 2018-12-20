DPÜ'de ‘Yerli Üret Yerli Tüket' etkinliği

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Kütahya İl Temsilciliği ile Dumlupınar Üniversitesinin Stratejik Düşünce Topluluğu ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe Analitik Düşünce Topluluğu, Lisan-ı Hal Topluluğu ve Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu da destek verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de yapılan program, MSMB tarafından hazırlanan sinevizyon gösterileri ile başladı.

Açılışta bir konuşma yapan MSMB Kütahya İl Temsilcisi Nevzat Avcu, “Düzenlenen “Yerli Üret Yerli Tüket” etkinliği toplumsal farkındalık seferberliği, üretim ve tüketimde yerlileşme bilincini artırma çalışması, topyekün bir toplumsal kalkınma hamlesi ve ülkemiz için bir var oluş mücadelesidir. Ortak akıl ile ortak platformlar oluşturarak, ortak bir hedefe yönelme gayretidir. Gündelik boykot ve geçici heyecanlar yerine kalıcı katkılar sağlayacak sürdürebilir bir bilinçlenme hamlesidir” dedi.

Piromet Pirometalurji Genel Müdürü Mehmet Fatih Selçuk ise yerli üretimin önemine değinerek Türkiye genelinde yerli üretim örneklerinin umut verici olduğunu belirtti.

Simav'da üretimlerini gerçekleştirerek dünya pazarına sunan Kazcıoğlu Otomotiv İmalat Mühendisi İzzet Muştu ise 1942'den bugüne geçen süre içerisinde gelen kuşağın makine parkını ve üretimlerini teknolojinin gelişimiyle geliştirdiğini ve Simav'dan dünya pazarına yerli malları sunduklarını işaret ederek, “Otomotiv sektörüne yönelik rekorlu basınç hava, yağ, yakıt hortum ve boru imalatına başlayıp üretimine devam ederken 2012 yılında soğuk dövme tesisini faaliyete geçirdik. Şu anda 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 20 bin metrekare kapalı alan üzerinde 280 çalışanı ile üretimine devam ediyoruz” diye konuştu.

Enel Enerji adına konuşma yapan mühendisler Tuğba Genç ve Özge Gök ise dünyada 60'tan fazla ülkede oluşturdukları satış ve servis ağı ile yalnızca sektörün değil yeniliklerin ve başarının öncüsü olduklarını, yerli ve akıllı teknolojik üretim anlayışıyla kesintisiz güç kaynakları alanında uluslararası pazarın dünya devleri ile çözüm ortaklığı yaptıklarını belirttiler. Ar-Ge ve müşteri odaklı çalışmaları ile hizmet ettiklerini söyleyen Özge Gök, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, hibrit ups, solar invertör ve ihtiyaca göre yapılan özel üretimler ile temiz ve kesintisiz bir enerji için üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu adına konuşma yapan DUSCART Elektromobil Takım Kaptanı Rıdvan Kuzlu ise 2009 yılında kurdukları topluluğunun hedefinin tamamen yerli bir otomobil üretmek olduğunu belirtti.

Bu noktada TÜBİTAK'ın belirlediği çerçeveler içinde yerli motor ve yerli mekanik ve elektronik aksamlarda ilerleme kaydettiklerini, maliyeti düşük, çevreci, tasarımı beğenilen bir araç ortaya koyduklarını söyleyen Kuzlu, sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü, yeni bulunacak sponsorlar ile çalışmalarını daha ileriye götüreceklerini ifade etti.

Öğrenci Toplulukları adına konuşan Doç. Dr. Fatih Kırışık ise böyle bir farkındalık programının gerçekleştirildiği için duyduğu memnuniyeti belirterek, yerli üretime destek olunmasını, tüketici bireylerin de yerli tüketerek destek olması gerekliliğini söyledi.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'e ile katılımcı firmalara plaket ve adlarına dikilmiş fidanların sertifikası takdim edildi.(EFE)