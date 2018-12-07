DPÜ'de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Tez Teşvik İkramiyesi

Yapılan açıklamaya göre, KÜTSO ile Üniversite arasında 12 Haziran 2018 tarihinde imzalanan protokole göre oluşturulan ve ilgili kurum kuruluşlarca yetkilendirilen İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 2018-19 akademik yılı Güz yarıyılında KÜTSO Tez Teşvik İkramiyesi için yapılan başvuruları değerlendirmelerini tamamlandı. Kurulun Üniversite Rektörlüğünde yapılan toplantıda 7 yüksek lisans ve doktora öğrencisine Tez Teşvik İkramiyesi verilmesine oy birliği ile karar verildi. Tez Teşvik İkramiyesi almaya hak kazanan öğrencilerin www.kutahyatto.com sayfasındaki Tez Teşvik İkramiyesi kazanan öğrencilerin dolduracağı taahhütnameyi doldurarak çıktısını almaları ve DPÜ-TTO AŞ sekreterliğine teslim etmeleri gerekiyor. Yüksek lisans tez öğrencilerine 10 ay brüt 500 TL ve doktora tez öğrencilerine 16 ay brüt 500 TL teşvik ikramiyesi verilecek.(EFE)