DPÜ'de “Zaferin 100. Yılında Kurtuluşun Öyküsü” konulu konferans

Yılında Kurtuluşun Öyküsü” konulu konferans düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleştirilen konferansa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler Abdullah Toprak, Osman Koyunoğlu, Hakkı Kapukaya ve Enes Sert'in konuşmacı olduğu etkinlikte Milli Mücadele sürecinde yaşananlardan oluşan tarihsel bilgi ve öyküler katılımcılara aktarıldı.

Konuşmacılardan Abdullah Toprak, savaş dönemini ele aldığı konuşmasında, "Bütün yokluklara rağmen Kurtuluş Harbimizde, milletimiz yılmamış ve bağımsızlığından asla ödün vermemiştir. Kurtuluş Harbimiz boyunca binlerce vatan evladı bu aziz vatan için şehadet şerbetini içerek Hakk'a yürümüştür. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Her karışında şehit kanı mevcuttur. Onların bize emanet ettiği bu toprakların kıymetini bilelim" diye konuştu.

Katılımcılara yaptığı sunumda Şehit Baba-Oğul Anıtı'nın öyküsünü aktaran Osman Koyunoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922' de Kocatepe'de başlamış 30 Ağustos'ta Zafertepeçalköy'de büyük komutan Gazi Mustafa Kemal'in başkumandan meydan muharebesini kazanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Kütahya'da atılmıştır" dedi.

Daha sonra söz alan ve Milli Mücadele'de Türk kadınının katkılarından söz eden Hakkı Kapukaya, düşüncelerini "Milli Mücadele kadınları henüz 9 yaşında bir kız çocuğuyken, babası ile şanlı mücadelemize katılacak kadar cesurdular. 12 yaşında onbaşılığa terfi edilecek Nezahat Onbaşı kadar güçlüydüler" sözleriyle ifade etti.

Konferansta son sözü alan Enes Sert, “Milli Mücadele'de Öğretmenlerin Rolü” isimli sunumunda, "Öğretmenler Milli Mücadele'de Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşinin büyük şehirlere ve tüm yurda yayılması görevini üstlenmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenlerimiz içte çıkan isyanlara karşı halkımızı uyarmak ve halkı Milli Mücadele hakkında aydınlatmak gibi bir görevler de üstlenmişlerdir" dedi ve o dönem Anadolu'da görev yapan öğretmenlerin yaşamından kesitleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, öğrencilerden Akkız Bulut ve Ayşenur Kazan'ın şiir dinletisi ile sona erdi.