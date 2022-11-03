DPÜ'den 12 akademisyen en çok atıf alan akademisyenler listesinde yer aldı

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Akademik'teki açık profilleri temel alarak hazırladığı ve en çok atıf alan akademisyenlerin sıralandığı listeye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden 12 akademisyen girdi.

AD Scientific Index'in hazırladığı Türkiye'de yer alan üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H ve i10 dizinlerine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden 12 akademisyen yer aldı.

212 ülke ve 14 bin 110 üniversiteden 712 bin akademisyenden oluşan AD Scientific Index'in 2023 Dünya Üniversiteleri ve Bilim İnsanları Sıralaması'nın tam listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. 2022 yılında yayımlanan listede DPÜ'den 46 akademisyen yer alırken 2023 yılında bu sayı 100'e çıktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, AD Scientific Index'in hazırladığı listenin ayrıntılarına değindiği açıklamasında,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yayımlanan geniş listede 100 akademisyeni bulunuyor. Bu listeye girecek daha fazla akademisyenimiz olduğunu da biliyoruz. Çalışmanın künyesine bakıldığında yalnızca Google Akademik'teki açık profillerin temel alındığını görüyoruz. Tüm akademik personellerimizin ulusal ve uluslararası ölçekli akademik veri profillerini her zaman güncel tutmalarının önemini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Listede yer alan tüm akademisyenlerimizi tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeni dönemde farklı kuruluşlarca yayımlanacak listelerde daha çok akademisyenimizin yer almasını umuyorum” dedi.

Yapılan değerlendirmeye göre, ilk 10 bin kişilik listede yer alan DPÜ'lü akademisyenler ve görev yaptıkları birimler; Prof. Dr. Turgut Karaköse - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü, Prof. Dr. Aytunga Oğuz - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr. Nezire Derya Ergun Özler - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü, Prof. Dr. Metin Bülbül - Fen Edebiyat Fakültesi - Biyokimya Bölümü, Prof. Dr. Kazım Uysal - Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü, Doç. Dr. Senar Alkın Şahin - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr. Rukiye Ayrancı - Simav Meslek Yüksekokulu - Laboratuvar Teknolojisi, Doç. Dr. Nihal Tunca - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri, Prof. Dr. Levent Mercin - Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı, Prof. Dr. Hasan Göçmez - Mühendislik Fakültesi - Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal - Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği ve Prof. Dr. Alper Tolga Çolak - Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

Dünyadaki üniversiteleri ve bilim insanlarını, H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını temel alarak yıl bazında sıralayan bu listede de akademisyenlerin ülke, bölge, dünya, temel alan ve branş sıralamalarına ayrı ayrı yer verildi.