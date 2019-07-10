DPÜ'den ‘15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi' başlıklı panel

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunun ev sahipliği yapacağı panel, başta Vali Ömer Toraman olmak üzere il protokol üyelerinin ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Panelin moderatörlüğünü DPÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Türkan üstlenecek.

Panelde Dumlupınar Üniversitesinin alanında uzman 4 akademisyeni de 15 Temmuz Darbe Girişiminin öncesinde ve sonrasında yaşananları farklı açılardan ele alacaklar.

Konuşmacılardan Prof. Dr. Hüsamettin İnaç '15 Temmuz ve FETÖ nün Uluslararası Algısı', Prof. Dr. Talip Karakaya '15 Temmuz Post Modern Darbe ve Milli Direniş', Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı 'Dinden Doğan Grup Olarak Sır Cemiyeti FETÖ' , ve Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan da '15 Temmuz ve Türk Siyasal Hayatı' başlıklı konularda sunumlar yapacaklar.

Rektörlükten yapılan açıklamada panele tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.