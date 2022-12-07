DPÜ'den Avrupa Birliği destekli merkezi proje başarısı

Dr. Oktay Şahbaz öncülüğünde Mühendislik Fakültesi tarafından Avrupa Birliği Merkezi Ajans'a sunulan iki proje kabul aldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından geliştirilerek başlanılan proje yazım ve uygulama süreçlerinin sonunda Merkezi Ajans'a sunulan EMINReM (101082621) ve STRIM (101083272) projeleri, madencilik ve ilgili alanlarda geliştirilecek lisansüstü eğitim modüllerini içerecek.

İki projenin de eş güdümcüsü olan Prof. Dr. Oktay Şahbaz, madencilik alanında kabul gören bu projeler sayesinde, yıllar süren çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Şahbaz, “Böylece DPÜ cevher hazırlama, madencilik, risk değerlendirme, çevreci uygulamalar ve ilgili alanlarda uluslararası standartların oluşturulması ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rolü de üstlenmiş olacak. Yıllar süren çalışmaların sonucu olarak bu noktaya geldik. EMINReM Projesinin geliştirilmesinde emeği geçen Doç. Dr. Vasyl Mamray ve Öğr. Gör. Vehbi Onur Demirciler'e, STRIM Projesinin geliştirilmesi sırasında emeği geçen, Prof. Dr. Joao Santos Baptista, Adeeb Sidani, Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ve Prof. Dr. Samir Afifi ve bu süreçlere katkıları olan Öğr. Gör. Elmas Dönmez'i de anmadan geçmek istemiyorum. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ise Türkiye'nin bu tip projelerde yer alabilmek adına ciddi bütçeleri AB havuzuna verdiğini ve ilk defa tüm AB'nin ortak havuzundan bütçe alınmasının büyük bir başarı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Karagüzel, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek proje ekibini kutladı.

“Bir hayali gerçekleştirdik”

Bir hayalin gerçekleştiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Üniversite tarihimizde ilk defa merkezi proje başlığından Türkiye'ye fon getirildi. Türkiye Ulusal Ajansının özellikle merkezi projelerden fon almak hem çok zor hem de çok önemli. Çok az sayıda üniversitenin bu fonları ülkemize getirebildiği bir dönemde kabul edilen iki projenin üniversitemiz adına çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Projede görev alan tüm arkadaşlarımı DPÜ'ye kazandırdıkları bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.

“Bundan sonraki hedefimiz bu gibi projelerin sayısını artırmak”

DPÜ'nün aldığı destekten büyük memnuniyet duyduğunu ve bundan sonraki hedeflerinin bu gibi projelerin sayısını artırmak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bu proje kabullerinin üniversitemizde bir ilk olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmanın ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonraki hedefimiz bu tip projelerin sayısının artırılması olması gerekiyor ve DPÜ olarak biz bu yönde çalışan araştırmacılara gerekli desteği vermeyi sürdüreceğiz. Söz konusu iki projeye emek veren arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.