DPÜ'den Avrupa Birliği projesi

Yürütücülüğünü Polonya'da bulunan WSB Poznan Banking School'un üstlendiği, Polonya Ulusal Ajansı Akademik Değişim Birimi'nce yapılan MOCAT Projesi'nde (Modern Competencies of Academic Teachers-The Key to Modern HEI/Akademik Öğretmenlerin Çağdaş Yeterlilikleri) öğretim üyelerinin metodolojik, çok kültürlülük ve öğretme yetilerinin, çevrimiçi ve karma öğrenme modülleri aracılığıyla geliştirilmesi hedefleniyor.

Geliştirilecek olan yöntemler, araçlar ve materyallerle yükseköğretimin çağdaşlaşmasına katkıda bulunulacak projeye ilişkin ayrıntıları aktarmak üzere Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Figen Karaferye ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Öğretim Görevlisi Berrin Demir, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le rektörlük makamında bir araya geldiler.

“Akademik öğretme modeli geliştirilecek”

Yaklaşık 390 bin Avroluk bir bütçeye sahip olan projeyle bilgi veren Doç. Dr. Oktay Şahbaz, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesiyle birlikte Polonya, İzlanda, Kenya, Gürcistan, Romanya, İtalya ve Endonezya'da bulunan üniversitelerin yer aldığı bu projede öğretim üyelerinin çağın gereklerine uygun olarak akademik beceri ve yeterliliklerinin arttırılması amaçlanıyor. 2018 yılının başlarından itibaren çalışmaları yapılan projeyle ilgili ayrıca kurumumuzun da katkılarıyla bir akademik öğretme modeli geliştirilecek” dedi.

Şahbaz, “Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği dünyada eğitimcilerimizin ve anlattıkları ders içeriklerinin de çağa uygun olabilmesi gerekiyor. Proje kapsamında eğitimcilere yeni ders anlatma teknikleri, yeni kuşakla etkili iletişim kurabilme, liderlik etme ve oyunlaştırma tekniğiyle ders anlatabilme yöntemlerinin aktarılabilmesi için çalışmalar yapılacak ve proje sonunda eğitimcilerin eğitimi konusunda önemli büyüklükte veri elde edilecek” diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Dr. Figen Karaferye ile Öğretim Görevlisi Berrin Demir de projenin uluslararası bir çalışma olacağını dile getirerek, DPÜ'nün çağa uygun eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve öğrencilerine aktaran öncü üniversitelerden biri olması için proje kapsamında yapılacak çalışmaları Rektör Gören'e aktardılar.

Ayrıca proje konusu çerçevesinde üniversitenin koordinatörlüğünü yapacağı projelerin de geliştirilmeye çalışıldığını ifade eden temsilciler, özellikle Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Arık ve Öğretim Görevlisi Ulaş Yabanova ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

“2023 eğitim vizyonu ile uyuşan bir proje”

Projeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Remzi Gören ise, geçtiğimiz günlerde Kütahya'da düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonunda açıkladığı hedef ve yöntemlerin bu projede de yer aldığına işaret etti. Tüm dünyanın büyük bir dijitalleşme sürecinin içinde olduğuna işaret eden Gören, “Gece gündüz çalışan insansız fabrikalar ve robotlarla yapılan ameliyatlar çok uzak bir gelecekte değil. Çağın gereklerini uygulayamazsak, önümüzdeki yıl üniversite kapısından girecek olan bir öğrenci 2024'te mezun olduğu gün belki de işsizlik sorunuyla karşılaşacak. Biz öğrencilerimizi yaşadığımız çağın değil, yaşayacakları çağın gereklilikleriyle yetiştirmeliyiz. Bu yüzden önümüzdeki bu projenin çıktıları maddiyattan ve uluslararasılaşmaktan çok daha öte” dedi.