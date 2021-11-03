DPÜ'den Azerbaycan'da üç üniversite ile iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Azerbaycan'da bulunan Bakü Avrasya Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur'dan oluşan üniversite heyeti Azerbaycan'a yaptıkları ziyaretlerde, Bakü Avrasya Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile iş birliği protokollerine imza koydu.

Ziyaret kapsamındaki ilk protokol için Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli'nin makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de katıldı. Törende 5 Türk üniversitesi Bakü Avrasya Üniversitesi ile ayrı ayrı iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmalar Türk ve Azeri medyasında da geniş yer buldu.

5 Türk üniversitesinin rektörlerinden oluşan heyet daha sonra Azerbaycan Tıp Üniversitesine (ATU) geçerek Rektör Prof. Dr. Garay Garaybeyli ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Prof. Dr. Garaybeyli, üniversitenin tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra son yıllarda gerçekleştirilen reformların ATU'daki öğretim sürecinin kalitesini artırmanın yanı sıra eğitimi uluslararası standartlara uygun hale getirmeye hizmet ettiğini söyledi. Giderek daha fazla yabancı öğrencinin ATU'yu seçtiğini belirten Rektör Garaybeyli, halihazırda 2 binden fazla yabancı öğrenciye sahip olan ATU'nun, ülkedeki yükseköğretim kurumları arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Garaybeyli, konuşmasını "ATU'nun uluslararası ilişkileri içinde Türk üniversiteleri ile olan ilişkilerin özel bir yeri var. İmzalanacak yeni iş birliği protokollerinin bu ilişkileri daha da güçlendireceğine ve ortak başarılı projeler için koşullar yaratacağına eminim" ifadeleriyle tamamladı.

Üniversite heyeti son olarak Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisine (AMEA) ziyarette bulunarak Abdulla Qarayev Fizyoloji Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Haşimova Ulduz Faizi ile buluştu. İki kurumun heyetinin sohbet şeklinde geçen görüşmesinin ardından imza törenine geçildi. Prof. Dr. Haşimova Ulduz Faizi ile Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Abdulla Qarayev Fizyoloji Enstitüsü arasında iş birliğini öngören sözleşmeyi imzaladılar. İmzaların ardından taraflar imzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Azerbaycan'daki tüm üniversitelerle iş birliğine hazırız”

Azerbaycan'daki tüm üniversitelerle iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Rektör Kazım Uysal, "Buraya Bakü Avrasya Üniversitesi ile iş birliği imkanlarını araştırmak ve iş birliği yapabileceğimiz konularda protokol imzalamak için aynı zamanda Karabağ'ı da ziyaret etmek için geldik. Buna vesile olan rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bize güven ortamını tesis eden, bu zafer duygusunu yaşatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu güven ortamında biz daha çok çalışacağız ve medeniyetimizin hak ettiği noktalara geleceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın geçen yıl Karabağ'da elde ettiği zafere de değinen Rektör Uysal,” Karabağ yıllarca bizim hüznümüz derdimizdi. Rabbime şükürler olsun bu hüznümüzü giderdik. Bu günleri gösteren rabbime hamdolsun. Bundan sonra daha çok zaferler göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah Azerbaycan'da, Bakü Avrasya Üniversitesi ile değil Azerbaycan'daki tüm eğitim kurumlarıyla imkanlarımızın el verdiği nispette iş birliği yollarını araştıracak, imkanlarımızı birleştireceğiz. Bu kapsamda Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile de bu ziyaretimizde iş birliği protokolleri imzalıyoruz. 'Birlikten kuvvet doğar' sloganıyla inşallah geleceğe, istikbale daha güvenli daha kuvvetli olarak gireceğiz. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Türkiye'den Azerbaycan'a ziyarette bulunan 5 üniversitenin rektörü Azerbaycan'daki Türk şehitliklerine ziyarette bulunarak şehitler için dua ettiler.