DPÜ'den Batuhan Şengül Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda büyükler 90 kg kategorisinde yarışan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Batuhan Şengül, Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen ve çeşitli kategorilerde yaklaşık 2 bin 500 sporcunun yarıştığı şampiyonada DPÜ SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Batuhan Şengül, büyükler 90 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak büyük başarıya imza attı.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Batuhan Şengül'ü tebrik eder spor ve eğitim hayatında başarılar dileriz" denildi.